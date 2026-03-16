Neoprimitivi in concerto allo sPAZIO211

Giovedì 19 marzo alle ore 21 allo SPAZIO211 una delle esperienze sonore più radicali e immersive della nuova scena indipendente: Neoprimitivi. Un live da vivere corpo a corpo con il suono, pensato per chi cerca concerti che siano esperienze totali più che semplici esibizioni.

Collettivo underground italiano tra i più magnetici e imprevedibili, i Neoprimitivi plasmano un linguaggio personale che attraversa psichedelia oscura, krautrock, improvvisazione e sperimentazione radicale, trasformando ogni concerto in un’esperienza sospesa tra rituale sonoro e performance collettiva. Psichedelici, fieramente no wave, amanti del post-punk e del noise, non si accontentano delle cose semplici. Il loro brano di debutto “Sul Globo d’argento” ne è stato un esempio: una suite di 21 minuti divisa in cinque movimenti in cui si intrecciano influenze di musica beat italiana, ambient, noise e funk.

Nati e cresciuti nella scena indipendente capitolina, hanno affinato il proprio suono attraverso residenze live e suite dilatate pensate per essere ascoltate come un flusso continuo lontano dalle logiche della playlist e vicino a un’idea più viscerale della musica.

Dopo l’esordio Orgia Mistero e dopo avere calcato i palchi di numerosi e prestigiosi festival italiani e avere fatto incetta di nomination nelle classifiche dedicate ai migliori album del 2025, pubblicano a febbraio 2026 il nuovo album Il sangue è pronto, un lavoro ambizioso e oscuro che amplia ulteriormente il loro immaginario. Con questa nuova release la band torna live con una performance che si preannuncia intensa e senza compromessi: un viaggio notturno tra pulsioni tribali, paesaggi ipnotici e improvvise accelerazioni elettriche, dove struttura e improvvisazione convivono in un equilibrio instabile e magnetico.

Per info: https://www.spazio211.com/