Tir si ribalta in mezzo alla strada, deviato il traffico

Un tir con targa straniera si è ribaltato nella tarda serata di mercoledì 19 marzo in via Canonico Maffei, nella frazione di Ceretta a San Maurizio Canavese. L’incidente, avvenuto per cause ancora in fase di accertamento, non ha fortunatamente provocato feriti. L’autista del mezzo pesante è stato soccorso dal personale del 118 e, dopo i controlli di rito, è stato dichiarato illeso.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco di San Maurizio, i carabinieri e una squadra del gruppo comunale volontari di protezione civile per gestire la viabilità e garantire la sicurezza dell’area. Presente anche il sindaco, che ha voluto verificare di persona la situazione.

Per consentire la rimozione del veicolo e la messa in sicurezza della carreggiata, la strada è stata chiusa al traffico. Non ci sono stati sversamenti di carburante sul suolo.