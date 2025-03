Nichelino, l'orologio del campanile della Santissima Trinità torna a scandire le ore del giorno

Nichelino si riappropria di un pezzo di storia. Lo scorso agosto una forte ondata di maltempo, che aveva creato grossi danni nell'area sud di Torino, aveva portato al distacco di un pezzo dell'orologio del campanile della chiesa della Santissima Trinità, di fronte alla centralissima piazza Di Vittorio.

Maltempo, problemi e il distacco della scorsa estate

Una porzione si era staccata precipitando al suolo, per fortuna senza causare feriti, poi era iniziato l'iter per rimettere a posto un edificio di culto tanto caro a tutti i cittadini di Nichelino e adesso finalmente gli interventi di restyling sono terminati. Il sindaco Giampiero Tolardo lo ha annunciato con un post su Facebook: "L'orologio del campanile della Santissima Trinità, danneggiato da un violento temporale la scorsa estate, torna a scandire le ore nella piazza centrale, cuore pulsante di Nichelino. Un semplice, ma significativo segno di cura per il nostro patrimonio, che appartiene alla storia e all'identità della città".

Tolardo: "La città si riappropria di un pezzo di storia"

L’edificio di culto si trova proprio dalla parte opposta della piazza che ospita il Palazzo Comunale. Su tutti i lati del campanile l'orologio segna le ore dal 1851: dopo quasi otto mesi, ora è stata finalmente archiviata la dolorosa pagina della scorsa estate.