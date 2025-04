Sgomberato un alloggio occupato dai rom in via Bologna

Sgombero in via Bologna

Questa mattina gli agenti della Polizia Municipale, insieme alle forze dell'ordine e Atc sono intervenuti in via Bologna 265, quartiere Regio Parco, per lo sgombero di un alloggio occupato abusivamente. Una buona notizia per le famiglie regolari che da anni segnalavano abusi e soprusi.

L’appartamento è stato subito messo in sicurezza dal personale inviato da Atc, che ha anche provveduto a riparare una perdita all’impianto idraulico. “Ringrazio la polizia locale e le altre istituzioni - dichiara il Presidente di Atc del Piemonte Centrale, Maurizio Pedrini - per la collaborazione fornita, che ha reso possibile questo nuovo recupero. Si tratta di un altro passo concreto per ripristinare la legalità e la sicurezza per i residenti delle case popolari”.

"La Circoscrizione 6 - spiega il presidente, Valerio Lomanto -. non può che esprimere soddisfazione e ringraziare la polizia di Stato per l’intervento concordato, Atc e la regione Piemonte per l’impegno che ci sta mettendo nel voler riportare la legalità nella nostra circoscrizione. Il cambio di passo con il nuovo assessorato alla casa e grazie alla nuova presidenza Atc risulta evidente. Noi continueremo a segnalare le ancora tante criticità presenti e a lavorare per il bene del nostro territorio, sempre in prima linea, dalla parte dei cittadini per bene".