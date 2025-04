Dalle Atp alla King’s League: l’Inalpi Arena pronta a ospitare la finale del format ideato da Piquè [VIDEO]

Il 22 maggio, Torino diventerà il palcoscenico della storica finale della Kings League, che si terrà all’Inalpi Arena, location che dal 2021 ospita le Atp Finals. L’annuncio è stato fatto in una suggestiva cornice: il Museo Egizio di Torino, dove Franco Morelli, Managing Director Italy di Kings League Italy, l’assessore regionale Andrea Tronzano, il sindaco Stefano Lo Russo e Claudio Marchisio, Head of Competition dell’evento, hanno condiviso la notizia. Dopo il successo della finale della Kings World Cup Nations, disputata il 12 gennaio all’Allianz Stadium, con un inaspettato sold out, la prima capita d'Italia si prepara a diventare il cuore pulsante della Kings League italiana.