Ospedale di Lanzo, dopo 5 anni riaprono le sale operatorie. Il 15 aprile tocca agli ambulatori

Dopo cinque anni tornano in funzione le sale operatorie dell'ospedale di Lanzo. Un traguardo raggiunto dopo che, il mese scorso, gli assessori regionali alla Sanità, Federico Riboldi e al Patrimonio Gian Luca Vignale avevano incontrato gli amministratori locali, sindacati, cittadini e rappresentanti del Comitato per l’ospedale. Era stata l'occasione per presentare il piano di riaperture e potenziamenti che la Regione avrebbe realizzato per il presidio dell’Ospedale di Lanzo della ASL TO4.

Oggi è avvenuta la riapertura delle due sale operatorie che effettueranno interventi di oculistica, ortopedia e terapia antalgica, mentre da giugno saranno aperte anche alla chirurgia generale.

Ora la prossima tappa, in base agli impegni assunti, sarà la riapertura, il 15 aprile, degli ambulatori.

"Ho dato un preciso mandato alle Aziende Sanitarie perché si impegnassero al massimo per garantire ospedali di territorio e, più in generale, una sanità territoriale di alta qualità, rispettando le tempistiche degli interventi. Un plauso quindi all’ASL TO4 per il traguardo raggiunto, perché come promesso ha riattivato un servizio essenziale che permetterà ai pazienti cure adeguate direttamente sul proprio territorio", dice Riboldi.

"Abbiamo assunto un impegno davanti ad una platea numerosa che dalla Regione si attendeva interventi per l’ospedale di riferimento di un intero territorio - dichiara Vignale – e oggi possiamo dire che questo impegno è stato rispettato. Le due nuove sale riaprono dopo cinque anni, quando furono chiuse nel periodo della pandemia. È importante riportare servizi su questo presidio ospedaliero fondamentale per le Valli, ma ancora di più dimostrare nei fatti la volontà di potenziarlo".