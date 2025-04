Incendio a Mirafiori, brucia il tetto della Cascina Nuova

Attimi di tensione nel pomeriggio di mercoledì 9 aprile a Mirafiori, dove un incendio ha colpito la Cascina Nuova, edificio abbandonato da anni situato in corso Unione Sovietica. Il rogo ha interessato in particolare il tetto della struttura e alcune masserizie accumulate al suo interno, generando una densa colonna di fumo nero visibile anche a distanza.

L’allarme è stato lanciato da alcuni residenti della zona che, notando il fumo, hanno prontamente contattato il 112. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, affiancati da tecnici di Amiat, per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Fortunatamente non si registrano feriti né intossicati. Le operazioni di spegnimento si sono concluse senza complicazioni, ma restano in corso gli accertamenti per determinare le cause del rogo, che potrebbe essere stato innescato da qualche materiale infiammabile presente all’interno della cascina.

La Cascina Nuova è da tempo segnalata come struttura fatiscente e abbandonata, spesso oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini per la sua pericolosità.