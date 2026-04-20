Turismo, in arrivo la card Torino+Piemonte per i partecipanti a congressi, convention e meeting

Turismo Torino e Provincia Convention Bureau lancia un nuovo strumento di accoglienza e promozione, su misura per i partecipanti a congressi, convention e meeting e i loro accompagnatori: la Torino+Piemonte Congress Card.



La card, ideata per valorizzare l’esperienza di soggiorno oltre gli impegni professionali, consente di scoprire l’offerta culturale e turistica di Torino e del Piemonte ad una tariffa speciale.

Al costo di soli 20,00 € e con una validità di 72 ore, include l’ingresso gratuito in due siti culturali a scelta tra musei, castelli, fortezze e Residenze Reali; il biglietto ridotto sui principali servizi turistici di Torino, tra cui l’Ascensore della Mole Antonelliana, la tranvia Sassi - Superga, la navetta "Venaria Express", i bus di City Sightseeing Torino e il minibus elettrico Turin Eco City Tour; e agevolazioni su mostre temporanee e visite guidate.

Grazie all’accordo con GTT - Gruppo Torinese Trasporti, solo con la Torino+Piemonte Congress Card è possibile accedere a tariffe agevolate per il trasporto pubblico locale, tramite abbonamenti di 2 giorni a 5,80 € e 3 giorni a 7,50 €.

Con tale iniziativa Turismo Torino e Provincia Convention Bureau pone particolare attenzione all’ambiente, favorendo l’uso dei mezzi pubblici, e alla sostenibilità: sia la Card, sia i biglietti GTT sono esclusivamente in formato digitale.

La Torino+Piemonte Congress Card sarà disponibile a partire da maggio e attivabile su richiesta degli organizzatori di eventi.

“Evoluzione della popolare Torino+Piemonte Card, la Congress Card è lo strumento digitale e sostenibile concepito per valorizzare l'economia del territorio. – sottolinea Maurizio Vitale, Presidente di Turismo Torino e Provincia – L’iniziativa rinnova l’impegno della Città verso il comparto congressuale che nel 2025 ha superato il milione di partecipanti.”

“Con la Torino+Piemonte Congress Card mettiamo a disposizione dei partecipanti a congressi e meeting uno strumento pensato per arricchire la loro esperienza di soggiorno in città – spiega Domenico Carretta, Assessore al Turismo della Città di Torino –. L’idea è quella di accompagnare chi arriva per lavoro anche alla scoperta del nostro patrimonio culturale, integrando in modo semplice i tempi professionali con quelli della visita. Un’iniziativa che si inserisce nel percorso che ha portato Torino a essere riconosciuta Capitale Europea del Turismo Intelligente 2025, confermando l’attenzione verso un’accoglienza sempre più qualificata e accessibile.”

“La Torino+Piemonte Congress Card traduce in azioni concrete i principi che ci hanno portato a essere Capitale Europea del Turismo Intelligente 2025: innovazione, sostenibilità e accessibilità – ricorda Chiara Foglietta, Assessora all’Innovazione e alla Mobilità della Città di Torino - È uno strumento pensato in forma esclusivamente digitale che semplifica l’esperienza di visita e, grazie all’integrazione con il trasporto pubblico locale, incentiva scelte di mobilità più sostenibili. Stiamo costruendo un sistema sempre più interconnesso, in cui tecnologia e servizi rendono Torino una città facile da vivere e da scoprire, nel rispetto dell’ambiente.”





