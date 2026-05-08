Corso Belgio torna pedonale: bancarelle, shopping e festa per le famiglie

Corso Belgio torna a trasformarsi in un grande spazio pedonale dedicato allo shopping e alla vita di quartiere. Domenica 10 maggio è in programma una nuova edizione di “Corso Belgio in bancarella”, l’iniziativa che animerà il tratto compreso tra corso Tortona e Lungo Po Antonelli.

Dalle 9 alle 19 la strada sarà chiusa al traffico per lasciare spazio a bancarelle, negozi aperti, prodotti tipici e artigianato locale. Una giornata pensata per famiglie, residenti e visitatori, con momenti di animazione e attività dedicate a tutte le età.

L’evento rappresenta anche un’occasione per valorizzare il commercio di prossimità e vivere il quartiere all’aria aperta, tra shopping, incontri e convivialità. La manifestazione si svolgerà inoltre nel fine settimana della Festa della Mamma, trasformandosi in un momento di festa e aggregazione per tutta la città.

Per tutta la giornata corso Belgio si presenterà come un grande viale pedonale nel cuore di Vanchiglietta, pronto ad accogliere cittadini e curiosi tra stand, iniziative e passeggiate lungo il Po.