Via Stradella in festa: nuove aperture, animazioni e i 75 anni di Ottica Donna

Via Stradella si prepara a vivere una giornata speciale all’insegna dello shopping, del gusto e della rinascita commerciale. Domenica 18 maggio 2025, dalle 9 alle 19, la storica arteria torinese sarà chiusa al traffico per accogliere “Via Stradella in bancarella”, la grande festa di primavera organizzata dall’associazione commercianti di via Stradella con il supporto della Circoscrizione 5. Per l’occasione, la via sarà pedonalizzata, animata da bancarelle di prodotti alimentari ed extra-alimentari, negozi aperti, attività per grandi e piccoli e tante proposte enogastronomiche nei locali della zona: dalle specialità siciliane ai gelati artigianali, dagli aperitivi ai caffè d’autore.

Una festa che celebra anche un nuovo slancio per il commercio di prossimità: negli ultimi trenta giorni, via Stradella vede l’apertura di tre nuove attività. Al civico 198 è arrivato un locale dedicato alla cucina siciliana, mentre giovedì 15 maggio inaugura al civico 232 la gelateria TO 025 e un nuovo punto vendita di abbigliamento firmato con brand internazionali, BorgoVitto, che aprirà proprio domenica 18 maggio in concomitanza con la festa.

Momento clou della giornata sarà la celebrazione dei 75 annidi Ottica Donna, lo storico negozio della via, alla presenza delle autorità cittadine e dei rappresentanti della Circoscrizione 5.

«È il segno che la perseveranza paga» dichiara il presidente dell’associazione commercianti di via Stradella, Vito Gioia. "Dopo anni difficili, segnati dai cantieri, oggi possiamo parlare di una vera rinascita della via. Grazie al lavoro costante dell’associazione, alle feste, alle luminarie natalizie e alla collaborazione con le istituzioni cittadine ecircoscrizionali, via Stradella torna finalmente a essere una via viva".

Un ringraziamento particolare va ai Coordinatori circoscrizionali che si sono alternati Ballatore e Ventra, e agli assessori Chiavarino e Foglietta, per l’attenzione ai temi del commercio e della viabilità.