Rifiuti abbandonati accanto ai bidoni della differenziata, un lettore ci scrive: "Che fine sta facendo il mio quartiere?"

Una quantità notevole di sacchetti, alcuni aperti, abbandonati tra i bidoni della raccolta differenziata che si trovano per strada. Ecco la brutta sorpresa che si è ritrovato questa mattina un lettore, uscendo di casa.

La cornice è quella di via Tunisi, a Borgo Filadelfia, in un tratto poco distante sia dallo stadio del Toro che dal complesso scolastico di medie ed elementari (Vico e Duca degli Abruzzi).



"Che fine sta facendo il mio quartiere?", è la domanda. E la risposta sembra annidarsi in mezzo a quegli accumuli di rifiuti che non hanno trovato posto all'interno dei bidoni (forse perché non hanno diritto a entrarci, essendo riservati a determinate abitazioni): qualche furbetto, con un carico importante e poca pazienza, deve aver pensato che era molto più comodo abbandonare una massa di sacchi neri traboccanti vicino al marciapiede. Con tutto quel che ne consegue in termini di odore, salubrità e della presenza crescente di animali selvatici (corvi, soprattutto) che non si sono fatti scappare l'occasione di un banchetto così a portata di zampa. "E' uno schifo, commenta ancora il lettore: non si può passare, né respirare".