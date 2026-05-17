Osasco, la colonnina ‘contestata’ cambia posto: via dal centro storico entro giugno

Verrà spostata entro giugno la colonnina per la ricarica delle auto elettriche che non piaceva agli osaschesi. Ad annunciarlo è il sindaco, Adriano Miglio, che ha chiesto a Enel di inserire lo spostamento all’interno di un intervento in programma in via Giardini.

La colonnina era stata posizionata ad inizio ottobre dello scorso anno vicino all’ala coperta del centro storico, sorprendendo gli abitanti di Osasco per il suo impatto visivo. Tanto che erano state raccolte le firme da inviare all’Enel per chiederne lo spostamento.

“Noi avevamo autorizzato l’intervento ma senza avere chiaro l’impatto visivo che avrebbe comportato una colonnina così grande. Per questo motivo abbiamo cercato una soluzione alternativa” spiega il sindaco.

L’occasione si è presentata con un intervento che l’azienda deve fare in via Giardini: “Dovranno passare proprio da lì i cavi per collegare zona Prabello alla cabina dietro il Municipio. Nell’ambito del cantiere sposteranno anche la colonnina che deve entrare in funzione prima della fine del mese di giugno per non perdere i finanziamenti del Pnrr”.

Il luogo scelto è piazza Osasco del Brasile: “Si tratta di una posizione meno disturbante dal punto di vista paesaggistico anche perché ci sono degli alberi in grado di mitigarne l’impatto visivo”.