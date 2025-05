Scontro tra auto sull’A32 ad Avigliana, una donna in ospedale

Oggi, sabato 17 maggio, poco prima dell'una, si è verificato un incidente stradale sull’autostrada A32, in direzione Torino. Il sinistro nei pressi dello svincolo per Avigliana dove due veicoli sono entrati in collisione durante una manovra di sorpasso, causando momenti di panico e rallentamenti al traffico in transito.

Una pattuglia dei carabinieri, che si trovava nelle vicinanze, è intervenuta per prestare i primi soccorsi in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118, della polizia stradale e del personale Sitaf, che ha gestito la sicurezza del tratto coinvolto.

Nell’impatto, una donna è rimasta ferita ed è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Rivoli per accertamenti. Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi. Le forze dell'ordine stanno ora ricostruendo la dinamica dello scontro per chiarire le responsabilità.