Alcol ai minorenni e birre in vetro: nel 2025 fatte 53 multe per la malamovida di Santa Giulia

​La Polizia Municipale di Torino, da inizio 2025, nell'area della movida di Vanchiglia ha fatto 53 sanzioni: 15 in piazza Santa Giulia, 12 in via Santa Giulia, 16 in via Giulia di Barolo, 1 in via Cesare Balbo e nove in largo Montebello. Quattro le sanzioni per locali che servivano alcol a minorenni, mentre le altre per vendita di bevande in contenitori di vetro o metallo.

Stop al concerto

A fornire i dati dei controlli l'assessore alla Sicurezza e Polizia municipale Marco Porcedda, rispondendo in Consiglio Comunale a un question time del capogruppo dei Moderati Simone Fissolo. L'esponente della maggioranza aveva infatti sollecitato la giunta, dopo che dieci giorni fa i vigili hanno sospeso il concerto nell'oratorio di Santa Giulia.