Dal Tapiro d'oro ad un fantasma, strane presenze in Sala Rossa [VIDEO]

Il Tapiro d'oro ed un fantasma: sono queste due delle presenze che hanno animato questo pomeriggio il Consiglio Comunale. Il capogruppo dei Radicali Silvio Viale, non nuovo alle provocazioni, è entrato in Sala Rossa durante la seduta coperto da un lenzuolo bianco con i buchi.

Omaggio a Pannella

Una provocazione, come ha chiarito lui stesso, perché si parli del "referendum dell'8 e 9 giugno, indipendentemente da cosa si voti". Un gesto che richiama Marco Pannella: nel 1997 il leader dei Radicali si presentò infatti, in una tribuna elettorale, travestito da fantasma per esporre le proprie ragioni a favore del referendum abrogativo sulla caccia.

Questa mattina il Partito Democratico ha organizzato un sit-in davanti alla sede Rai di via Verdi per protestare contro il "blackout informativo " sul referendum.

A dare il via alle curiose proteste in Consiglio Comunale era stato il vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao, che al termine della discussione del question time sulle microcar ha consegnato un tapiro d'oro all'assessore alla Mobilità Chiara Foglietta. Un modo per protestare contro "la manipolazione dell'informazione tentata dal Comune venerdì".

Accettando il regalo, l'esponente della giunta ha replicato al consigliere: "Lei impari a leggere l'allegato delle delibere".