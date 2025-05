Commerciante cinese accoltellato in via Onorato Vigliani: i carabinieri fermano l'aggressore

Momenti di terrore nella mattina di oggi, martedì 20 maggio, nei pressi del mercato di via Onorato Vigliani. Un commerciante cinese è stato accoltellato, ma il pronto intervento dei carabinieri ha permesso subito di fermare l'aggressore all'angolo con via Millelire.

La vittima non in pericolo di vita

Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto e cosa abbia scatenato la violenza, di sicuro la vittima è stata ferita in modo non grave e non è in pericolo di vita. I militari dell'Arma stanno ancora operando sul posto.