Lavavetri in corso Regina e corso Tassoni, Maggia attacca: "Serve sicurezza"

In Circoscrizione 4 si torna a parlare della presenza dei lavavetri all’incrocio tra corso Regina Margherita e corso Tassoni. Nei giorni scorsi è stato discusso un ordine del giorno presentato dal consigliere di Fratelli d’Italia Luca Maggia, che denunciava la persistenza del fenomeno e chiedeva interventi più incisivi sul fronte del decoro e della sicurezza.

Il documento, però, non ha trovato accoglimento ed è stato respinto, con motivazioni che lo stesso proponente ha definito “piuttosto fumose”.

Maggia: “Fenomeno mai risolto, situazione peggiorata”

Secondo Maggia, la questione non sarebbe nuova, ma rappresenterebbe un problema “mai risolto” nonostante le segnalazioni e le promesse istituzionali intervenute negli ultimi mesi. Il consigliere richiama in particolare il tavolo sulla sicurezza che avrebbe dovuto affrontare anche le criticità segnalate nell’area.

Negli ultimi mesi, secondo Maggia, si sarebbe registrata una “recrudescenza del fenomeno”, con episodi di tensione legati al rifiuto degli automobilisti di farsi lavare il parabrezza.

Il nodo sicurezza e il ruolo della polizia locale

Da qui la richiesta di un maggiore controllo del territorio da parte della polizia locale, con l’obiettivo non solo di allontanare i soggetti presenti all’incrocio, ma anche di prevenirne il ritorno nel medesimo punto.

Una richiesta che si inserisce nel più ampio dibattito sulla gestione delle situazioni di micro-conflittualità urbana e sulla presenza di attività informali negli snodi più trafficati della città. "I residenti meritano rispetto” conclude Maggia.