Circoscrizione 8, omaggio a una centenaria del quartiere Filadelfia

Cuggino e Miano con la signora Rossana

Una nuova concittadina centenaria nel quartiere Filadelfia. Nei giorni scorsi la Circoscrizione 8 ha celebrato il compleanno di Rossana, che ha raggiunto l'incredibile traguardo dei 100 anni circondata dall’affetto di amici e familiari.

Alla ricorrenza hanno preso parte il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano e il coordinatore alla Cultura, Michele Guggino, che hanno voluto portare personalmente gli auguri istituzionali a nome del territorio.

Un secolo di storia vissuto nel quartiere Filadelfia

Rossana, che di secondo nome fa Giuseppina, è da sempre residente nel quartiere Filadelfia. La sua lunga vita attraversa un intero secolo di trasformazioni sociali, economiche e urbane della città, raccontando indirettamente anche l’evoluzione del territorio torinese.

Nel corso degli anni ha vissuto cambiamenti profondi, mantenendo saldi valori familiari e personali che, sottolineano dalla Circoscrizione, rappresentano oggi un riferimento per il territorio.