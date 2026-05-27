Guasto alla rete elettrica, lavori urgenti nella notte in viale Buridani

Con carattere d'urgenza, dalla tarda serata di ieri, martedì 26 maggio 2026, sono in corso lavori da parte di Enel Distribuzione in viale Buridani, nel tratto a ridosso di via Silva e via Goito.

Questo a seguito di un guasto di un cavo della media tensione della cabina secondaria dovuto a un sovraccarico causato da una elevata accensione di dispositivi elettrici. L'intervento ha evitato una problematica più ampia in tutta la zona.

Il cantiere dovrebbe concludersi nella giornata odierna: il ripristino verrà eseguito a cura e spese di Enel Distribuzione, unica responsabile e proprietaria degli impianti, per tutto il tratto interessato, con gli stessi materiali e medesime modalità da parte della ditta che ha eseguito l'asfaltatura del viale nelle scorse settimane