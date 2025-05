Strano, ma vero: quando il tram diventa un vagone-letto. La segnalazione di un lettore

Tutti conoscono cosa sono i vagoni-letto. Ma, certo, nessuno si aspetta di trovarsi a bordo di uno di questi mentre si viaggia in città, su un tram di linea. E' quanto ci segnala un lettore con una fotografia che non ha bisogno di particolari spiegazioni.



"MI trovavo a bordo di un tram della linea 4 - ci dice il lettore - e stavo viaggiando in direzione centro. Arrivati nella zona della stazione di Porta Nuova mi sono spostato lungo il convoglio e ho assistito a una scena mai vista prima. Quasi incredibile". Ed ecco la foto.



A bordo del mezzo, nella zona che di solito fa da passaggio tra due vagoni distinti, una persona stava dormendo placidamente. Cappuccio tirato sulla testa e braccia conserte sotto il viso: nessun rischio di cadere, visto che la superficie battezzata come letto (di solito usata per appoggiare borse o altri bagagli dei passeggeri) è delimitata da una maniglia.



Nessun segno di riconoscimento. Solo un simbolo della Juventus sui pantaloni della tuta. Difficile però pensare che fosse un tifoso reduce dai festeggiametni per la conquistaa del quarto posto in classifica (e della Champions) da parte dei bianconeri.