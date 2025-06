Scontro sul mancato finanziamento alla parrocchia Frassati: “Respinta per limiti di bilancio"

Il diniego della Circoscrizione 5 sul progetto Frassati è stato colto al balzo dal consigliere Enrico Crescimanno che da ex presidente ha cercato di togliersi qualche sassolino dalle scarpe. In una notta afferma "la mia più netta e decisa contrarietà al voto contrario della 5 al contributo richiesto per il progetto Frassati, presentato dalla parrocchia e strettamente legato alla santificazione del Beato Pier Giorgio Frassati. Un progetto di valore inestimabile, che avrebbe rappresentato non solo un tributo spirituale e culturale di grande rilievo, ma anche un’opportunità concreta di crescita e coesione per l’intera comunità territoriale".

"Affronto al territorio"

"È doveroso ricordare che tale progetto era stato già approvato da me - così Crescimanno -. La decisione della Circoscrizione 5, invece, appare come un atto di grave superficialità e di incomprensibile sottovalutazione delle iniziative che mirano a valorizzare la storia, la fede e l’identità della nostra comunità. Questo rifiuto non è solo un danno amministrativo, ma un vero e proprio affronto al territorio e ai cittadini che vi abitano, privati di un progetto che avrebbe potuto rafforzare il senso di appartenenza e promuovere un modello di sviluppo culturale e sociale. La scelta dimostra una mancanza di visione e di rispetto verso le istanze popolari e le realtà associative che operano con passione e dedizione. Invito pertanto le autorità competenti a rivedere con urgenza questa decisione miope e a sostenere con convinzione il progetto Frassati, affinché la memoria e l’esempio del Beato possano finalmente trovare il giusto spazio e riconoscimento nel nostro territorio, a beneficio di tutta la comunità".

La replica

Parole che non sono piaciute alla nuova Giunta. "L’Ingegner Crescimanno, che ha ricoperto il ruolo di presidente della Circoscrizione per oltre tre anni, conosce bene i vincoli di bilancio che regolano l’attività dell’ente. Risulta quindi sorprendente che oggi accusi l’attuale maggioranza (di cui ne fa parte) per non aver concesso un contributo economico alla Chiesa Pierluigi Frassati, senza fare riferimento alla reale disponibilità economica del capitolo dedicato - replica il coordinatore al Bilancio e vicepresidente, Antonio Cuzzilla -. Il capitolo di bilancio cui si fa riferimento ha una capienza complessiva di 11mila euro, mentre la richiesta di finanziamento pervenuta era pari a 35mila euro. Dati oggettivi che non possono essere ignorati e che da soli spiegano l’impossibilità di accogliere una simile richiesta, almeno nei termini proposti. La matematica non è un opinione, non è necessario avere studiato".

"Viene naturale domandarsi se l'attuale consigliere Crescimanno, all’epoca del suo mandato, avesse preso impegni in tal senso - e soprattutto, senza il necessario confronto con la Giunta - come intendesse reperire le risorse necessarie, e con quali criteri avrebbe giustificato l’eventuale scelta di destinare quasi la totalità dei fondi a un solo progetto, a scapito delle numerose associazioni e realtà attive nel territorio circoscrizionale - conclude Cuzzilla -. È giusto precisare che il diniego è a firma dell attuale presidente e della coordinatrice Acquaro di cui può chiamare e farsi spiegare il perché di tale esito. La nostra amministrazione continuerà a lavorare per garantire una distribuzione equa e trasparente delle risorse pubbliche, nel rispetto delle regole, dei limiti di bilancio e delle esigenze dell’intera comunità".

Sull'argomento è intervenuto anche il neo presidente del centro civico, Alfredo Correnti, ribadendo se necessario il concetto. "Questo progetto costa dai 35 ai 37mila euro, il capitolo di bilancio che tutta la 5 gestisce per questi progetti è di 11mila euro. Non li abbiamo nemmeno, come potremmo impegnarci per darli?".