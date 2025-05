Vandalizzata la facciata del ristorante di Borgo Dora: "Un atto di stupidità"

Vandalizzata il ristorante "La tana dei 3" a Borgo Dora a Torino . Nella notte tra sabato e domenica ignoti hanno coperto con lo spray nero e rosso il muro esterno del locale in via Canale Molassi 18/E, nascondendo il murales dell'artista Andrea Pittiti.

Nel 2021 Rosa Anna e Simone hanno rilevato "Il Cortiletto", trasformandolo in un accogliente locale familiare. Hanno inoltre contribuito attivamente al decoro urbano, finanziando a proprie spese l'opera sulla facciata dell'edificio.

Rodia (Lega): "Un atto di stupidità"

"Un atto di pura stupidità" lo definisce la consigliera regionale della Lega alla 7 Daniela Rodia, che aggiunge: "la loro polizza non copre i danni al murales". L'esponente del Carroccio in passato aveva presentato una proposta per l'attivazione di un fondo d'emergenza destinato ai commercianti vittime di atti vandalici.

"Rinnovo la richiesta - rilancia Rodia - di valutare la possibilità di istituire un bando "Negozi sicuri" in collaborazione con la Camera di Commercio".