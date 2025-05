Roberto Vannacci pianta un seme a Pinerolo: nasce il team locale

Il gruppo è nato da una decina di giorni e gli iscritti ora sono una ventina: il doppio di quando è partito. La visione politica dell’europarlamentare Roberto Vannacci arriva a Pinerolo con il team promosso dal leghista Gianluca D’Aloia. D’Aloia ha 47 anni, di professione fa il direttore acquisti, e nel 2021 è stato capolista della Lega alle elezioni comunali. Come mai si è avvicinato a Vannacci? “Ho aderito al movimento politico culturale Il Mondo al Contrario, che nasce per supportare la sua esperienza politica, perché ne condivido gli 8 principi: Patria, Sicurezza, Sovranità, Identità, Difesa dei confini, Famiglia, Tradizioni e Lavoro”. Creato un gruppo iniziale di una decina di persone, D’Aloia ha fatto richiesta per fondare il primo team in Piemonte: “Ci sono al suo interno leghisti, persone che non hanno la tessera, ma votano centrodestra, e anche sfiduciati dalla politica che non andavano più alle urne”.

Il Mondo al Contrario chiede ai nuovi team di scegliere un nome che abbia un legame significativo con il territorio e la scelta è ricaduta sullo scrittore Edmondo De Amicis: “Ci sono diverse ragioni: si è formato militarmente a Pinerolo, la nostra città ha avuto influenza sulla sua opera letteraria e il suo nome è ricordato e onorato. Inoltre l’ha definita ‘la città più bella del Piemonte’”.

Cosa significa portare il pensiero e l’immagine di Vannacci a Pinerolo, che alle ultime Europee ha preso 306 preferenze? “In città c’è un immobilismo pazzesco e sempre le stesse persone a destra e sinistra. Questa è una ventata di novità”.

In città c’è una sezione della Lega e il commissario Fioravanti Mongiello è anche consigliere comunale. Come si rapporterà il nuovo gruppo con lui e con i militanti del territorio? “Vannacci è vicesegretario federale e noi ci muoviamo nell’ambito Lega. Il nostro scopo è pungolare i partiti e siamo come un battaglione che fa incursioni per cercare di recuperare fiducia e voti tra chi non va più alle urne – risponde D’Aloia –. Siamo quindi disposti a collaborare con tutti e dare il nostro contributo quando c’è bisogno”.

Come farete però a promuovere l’azione politica di Vannacci? “In futuro puntiamo a organizzare eventi e iniziative. Il massimo sarebbe portarlo in città…”.

Nel 2027 ci saranno le elezioni comunali, che ruolo giocherà questo team? “È presto per dire cosa succederà nel 2027, noi confidiamo in un traino ‘vannacciano’ della Lega, visto che ci saranno anche le elezioni politiche”.

Per info: team.deamicis@ilmondoalcontrario.it.