Biblioteca Reale: nuovi orari di apertura al pubblico

I Musei Reali di Torino rimodulano l’orario di apertura al pubblico della Biblioteca Reale nell’ambito di un più ampio programma finalizzato alla tutela, allo studio e alla catalogazione delle prestigiose collezioni conservate presso l’istituto.

La scelta nasce dall’esigenza di garantire la continuità e l’efficienza dei servizi rivolti ai lettori e agli studiosi, migliorando al contempo la valorizzazione e la fruizione delle rare raccolte grafiche, fotografiche e manoscritte da parte del pubblico dei Musei Reali.

La revisione degli orari è stata definita anche sulla base delle statistiche relative all’utenza della Biblioteca Reale e a seguito di una ricognizione comparativa degli orari di apertura delle principali biblioteche pubbliche della città di Torino, con l’obiettivo di razionalizzare le modalità di accesso e di consultazione.

La nuova organizzazione consentirà di rafforzare le attività di conservazione e riordino del patrimonio bibliografico e documentario, assicurando un servizio più efficace e sostenibile per studiosi, ricercatori e visitatori.

Dal 1° giugno 2026, per la consultazione degli studiosi, la Sala Lettura della Biblioteca Reale osserverà i seguenti orari: lunedì e venerdì 13.30 – 18.30; martedì, giovedì e sabato 8.30 – 13.30.

Il Salone monumentale della Biblioteca Reale sarà aperto alle visite per il pubblico dei Musei Reali il lunedì e il venerdì dalle 9.00 alle 13.30; martedì, giovedì e sabato dalle 13.30 alle 18.30 (ultimo ingresso mezz’ora prima della chiusura).

Giorno di chiusura infrasettimanale il mercoledì, come per i Musei Reali.

Ogni domenica la mostra Margherita, prima Regina d’Italia. Storia, cultura e stile tra Palazzo e Biblioteca Reale, in corso fino al 6 gennaio 2027, rimarrà straordinariamente aperta dalle 9.00 alle 13.30, con ultimo accesso alle ore 13.00.

La visita all’esposizione nel Salone monumentale della Biblioteca Reale è compresa nel biglietto ordinario dei Musei Reali di Torino, acquistabile online (https://museireali.midaticket.com/eventi/biglietto-musei-reali/) o presso la biglietteria, all’ingresso di Palazzo Reale (piazzetta Reale, 1) prima di accedere alla Biblioteca.