A Trofarello rinasce a nuova vita la Chiesetta di San Giuseppe

La Chiesetta di San Giuseppe, uno dei simboli storici più riconoscibili di Trofarello, è stata oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria del valore di 80 mila euro, finalizzato alla messa in sicurezza e al recupero del tetto. I lavori hanno riguardato il rifacimento dei faldali delle capriate e il restauro dei coppi originali, operazioni necessarie per preservare l’autenticità architettonica dell’edificio e garantirne la piena conservazione.

Tanti gli interventi nel centro del paese

L’intervento rientra nel più ampio programma di opere avviate nel centro del paese, un percorso di riqualificazione che comprende anche il cantiere del Viale della Resistenza, attualmente in avanzamento. Un insieme di lavori che punta a migliorare la qualità urbana, la sicurezza e la fruibilità degli spazi pubblici più frequentati dalla cittadinanza.

Il Sindaco Stefano Napoletano e l’Assessore ai Lavori Pubblici Maurizio Tomeo hanno sottolineato come la tutela del patrimonio storico e la rigenerazione del cuore cittadino rappresentino una priorità dell’Amministrazione, che sta portando avanti interventi mirati e coordinati. "Un ringraziamento particolare è stato rivolto agli uffici comunali, che hanno gestito con professionalità un cantiere complesso situato nel centro del paese, garantendo continuità operativa, sicurezza e un costante monitoraggio delle fasi di lavoro".

Terzo cantiere completato in pochi mesi

Il restauro della Chiesetta rappresenta il terzo cantiere completato negli ultimi mesi, dopo il Polo culturale e le opere di mitigazione del rischio idrogeologico del Rio Rigofo. Un percorso che conferma la volontà dell’Amministrazione di investire nella cura del territorio e nella valorizzazione dei suoi luoghi più significativi.