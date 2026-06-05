Il marciapiede davanti alla banca diventa casa per i senzatetto

Una situazione definita da alcuni residenti “critica e inaccettabile”. E' l'occupazione forzata del marciapiede antistante la banca Unicredit di corso Brescia, dove da tempo dormono persone senza fissa dimora.

Una presenza continuativa di persone in condizioni di grave fragilità sociale, con ripercussioni sul quartiere Aurora e sulla percezione di sicurezza da parte dei passanti e dei clienti della banca.

Un caso denunciato anche dalla capogruppo di Fdi della Circoscrizione 7, Patrizia Alessi. "La banca Unicredit in corso Brescia da troppo tempo si trova di fronte a una situazione critica e inaccettabile - così Alessi -, un numero crescente di persone senza fissa dimora staziona davanti alla banca, creando non solo un problema di igiene pubblica, ma anche una questione di dignità umana. È tempo di agire e di dimostrare che la nostra città si preoccupa di tutti i suoi cittadini. Il problema dei senzatetto non è solo davanti la banca ma vi sono diversi punti segnalati già da tempo e rimasti quasi tutti irrisolti".