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S. Rita / Mirafiori | 06 giugno 2026, 16:43

Camper in doppia fila da mesi, strada a rischio e disagi per i residenti

Nuova segnalazione in via Negarville, chiesto l’intervento della Polizia Locale

Il mezzo in doppia fila

Il mezzo in doppia fila

In via Negarville, all’altezza del civico 31, si torna a parlare della presenza ricorrente di un camper parcheggiato in doppia fila. A sollevare nuovamente la questione è il consigliere della Circoscrizione 2 dei Moderati, Alessandro Nucera, che ha inviato un’ulteriore segnalazione alla Città, chiedendo un intervento della Polizia Locale.

“Carreggiata ridotta e traffico rallentato”

Il mezzo, come dimostrano le foto, lasciato frequentemente in sosta in modo da occupare una parte significativa della carreggiata. Una condizione che, di fatto, restringe lo spazio disponibile per il transito dei veicoli e trasforma il tratto interessato in una sorta di senso unico alternato, con inevitabili rallentamenti e difficoltà nella gestione del traffico locale.

Disagi per residenti 

La criticità non si limiterebbe al solo intralcio alla circolazione. La riduzione della carreggiata costringerebbe infatti gli automobilisti a manovre di precedenza più complesse, con possibili ricadute sulla sicurezza stradale.

I residenti della zona segnalano inoltre una compromissione della normale fruizione della strada, soprattutto nelle ore di maggiore traffico, quando il flusso veicolare risulta più intenso.

ph.ver.

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