Malasosta, a Torino oltre 1.430 multe al giorno. Ed i pedoni fanno causa per marciapiedi e buche

Macchine in doppia fila, parcheggiate sulle strisce pedonali, lungo le piste ciclabili, negli spazi riservati ai disabili oppure sui carico e scarico.

Oltre 1.430 multe al giorno per malasosta

Secondo i dati forniti in Sala Rossa dall'assessore alla Sicurezza Marco Porcedda, su richiesta del consigliere comunale di Forza Italia Domenico Garcea, i torinesi continuano ad essere degli appassionati di parcheggio selvaggio. Nel 2024 la Polizia Municipale ha fatto 524.359 multe per malasosta, cioè oltre 1.430 al giorno.

Non va molto meglio quest'anno. Al 7 maggio i Civich hanno elevato 168.657 sanzioni per parcheggio selvaggio. L'esponente del centrodestra ha sollecitato in particolare la giunta sul degrado urbano, con un focus su via Chiesa della Salute.

Nell'arteria nel cuore di Borgo Vittoria nel 2024 sono state fatte 429 multe per malasosta, mentre nel 2025 siamo fermi a 131.

Gli incidenti

Ed anche sul fronte della sicurezza stradale, non si registrano buone notizie. Tra tamponamenti, lamiere saltate e parafanghi danneggiati, nel 2024 a Torino si sono registrati 4.151 incidenti, di cui 522 con il coinvolgimento dei pedoni.

Non va meglio nel 2025, quando gli scontri al 7 maggio sono stati ben 1.737 con 222 persone coinvolte. "Numeri - sottolinea il vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao - che dovrebbero farci riflettere seriamente sulla necessità di destinare maggiori risorse alla segnaletica e alla manutenzione".

Anche perché molti pedoni fanno causa al Comune per colpa delle strade dissestate: nel 2024 ben 242 hanno chiesto un risarcimento alla Città. Le principali cause? In maggioranza per marciapiedi dissestati (165), poi per buche (62) ed infine per tombini non chiusi (9).

Il commento

"I dati del primo quadrimestre - chiarisce Firrao - delineano un quadro ancora più allarmante: se i numeri verranno confermati, prevediamo un aumento del 25% rispetto all'anno precedente, con oltre 5.100 incidenti e 660 pedoni coinvolti".