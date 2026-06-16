Porta Nuova si trasforma in uno scenario di crisi: esercitazione della Polizia di Stato [VIDEO]

Nella giornata odierna, presso la stazione ferroviaria di Torino Porta Nuova, si è svolta un'esercitazione operativa congiunta finalizzata a verificare l'efficacia delle procedure di intervento e il livello di coordinamento tra le diverse componenti della Polizia di Stato impegnate nella gestione di eventi critici ad elevato impatto sulla sicurezza pubblica.

L'attività addestrativa, programmata nell'ambito delle periodiche esercitazioni della Polizia di Stato, assume un rilievo ancora maggiore alla luce delle recenti attivazioni operative che hanno visto impegnate, nel corso del mese di aprile, le Unità Operative di Primo Intervento (U.O.P.I.) e la Struttura Provinciale di Negoziazione della Questura di Torino.

In una prima circostanza, l'intervento si è concluso con l'arresto di un soggetto barricato e trovato in possesso di una bomba a mano da guerra perfettamente funzionante. In una seconda e particolarmente complessa operazione, gli operatori specializzati hanno gestito un evento critico che ha richiesto un'attività di negoziazione protrattasi per oltre 60 ore consecutive, durata che rappresenta il più lungo intervento negoziale mai registrato in Italia.

Entrambi gli episodi hanno confermato l'elevato livello di professionalità raggiunto dagli operatori della Polizia di Stato e l'importanza di mantenere costantemente aggiornate le capacità operative attraverso attività addestrative realistiche e interdisciplinari.

L'esercitazione, come previsto dai protocolli operativi per la gestione degli eventi critici, è stata coordinata dall'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Torino.

All'attività hanno preso parte personale dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, della Polizia Ferroviaria, della Squadra Mobile, della D.I.G.O.S., della Polizia Scientifica, delle Unità Operative di Primo Intervento (U.O.P.I.), della Struttura Provinciale di Negoziazione e del Servizio Sanitario e Psicologico della Polizia di Stato, nonché rappresentanti degli altri enti istituzionali e delle componenti di soccorso coinvolte nei protocolli di emergenza.

Lo scenario simulato ha riprodotto una situazione di particolare criticità all'interno dell'area ferroviaria. L'evento addestrativo ha consentito di testare le procedure di primo intervento, le attività di contenimento e messa in sicurezza dell'area, l'attivazione della catena di comando, il coordinamento tra le diverse Sale Operative e il successivo impiego dei negoziatori della Polizia di Stato per la gestione della crisi.

Particolare attenzione è stata dedicata alle procedure di coordinamento tra le Forze di polizia e gli altri soggetti istituzionalmente coinvolti, alla costituzione delle aree di sicurezza previste dai protocolli operativi, alle procedure di evacuazione e alla tutela delle persone presenti nell'area interessata dall'evento simulato.

L'attività ha inoltre permesso di verificare la capacità di integrazione tra le diverse componenti operative chiamate ad intervenire in situazioni caratterizzate da elevata tensione emotiva e operativa, nelle quali risulta fondamentale garantire una risposta tempestiva, coordinata ed efficace, privilegiando, ove possibile, la risoluzione pacifica dell'evento critico e la salvaguardia dell'incolumità delle persone coinvolte.

L'esercitazione si è conclusa con esito positivo, consentendo di consolidare le procedure operative, verificare l'efficacia dei protocolli di intervento e accrescere ulteriormente il livello di preparazione del personale impiegato nella gestione delle emergenze complesse.