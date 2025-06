Auto abbandonate e raid vandalici nei parcheggi Gtt: già 46 denunce nei primi 3 mesi del 2025

L’ultimo raid vandalico in ordine di tempo si è verificato lo scorso 31 maggio, quando ignoti hanno spaccato i vetri di una quindicina di automobili in sosta nel multipiano di piazza Sofia. Ma non va meglio nel parcheggio Stura, dove da tempo ci sono veicoli abbandonati e coperti da polvere così evidente che viene da chiedersi da quanto siano ferme

Con sempre più frequenza, come ha chiarito in Sala Rossa il consigliere di FdI Ferrante De Benedictis, i cittadini “segnalano degrado, sporcizia ed insicurezza”, oltre ad episodi di “furti, molestie e vandalismi”.

I dati

A Torino Gtt gestisce 30 multipiano con barriera, per un totale complessivo di 9.830 stalli. Nel 2023 sono state fatte intervenire 84 volte le forze dell’ordine per atti vandalici e altri problemi legati alle auto in sosta, arrivando a 136 denunce. Nel 2024 le chiamate al 112 sono state 67, con 172 denunce: nei primi tre mesi del 2025 siamo a 22 richieste di aiuto a Polizia e Carabinieri, con 46 denunce.

A fornire i dati l’assessore alla Mobilità Chiara Foglietta, che ha aggiunto: “non si registrano variazioni significative. Un risultato che deriva da una gestione costante delle criticità da parte dell’azienda”.

Interventi al Valdo Fusi, Santo Stefano e Palagiustizia

Sul fronte della riqualificazione, ci sono buone notizie per i parcheggi Valdo Fusi, Santo Stefano e Palagiustizia. Per quanto riguarda il primo multipiano adiacente al museo di Scienze Naturali verranno messi dei servizi igienici aperti al pubblico; davanti alle casse verranno collocate delle mappe per i turisti; creati degli stalli in rosa vicino alle uscite pedonali per donne in gravidanza o con bimbi piccoli; dipinti i numeri a terra per facilitare l’individuazione del posto.

Questi ultimi due interventi verranno fatti anche nel multipiano Santo Stefano vicino alle Porte Palatine: entrambi i cantieri partiranno a fine luglio, sfruttando la pausa estiva. Al parcheggio Palagiustizia infine verranno rimossi tutti i graffiti dalle pareti esterne e ritinteggiate le cinque uscite pedonali.