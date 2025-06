La beffa del cantiere Italgas, la Circoscrizione 8: "Accordi solo con Smat, nessuno sapeva nulla"

Nuovo cantiere in arrivo a Cavoretto, ma nessuna comunicazione ufficiale alla Circoscrizione 8. A denunciarlo è Massimiliano Miano, presidente del centro civico, che nelle ultime ore ha appreso da alcuni residenti della comparsa di cartelli firmati Italgas, affissi in zona per annunciare l’apertura imminente dei lavori.

"Al momento non ci è stata trasmessa alcuna comunicazione per conoscenza da parte della società - spiega Miano -. E questo accade proprio a ridosso di un’altra situazione, gestita in modo diametralmente opposto".

Il riferimento è al cantiere Smat, organizzato in sinergia tra Circoscrizione e cittadini, che aveva già richiesto un’attenzione particolare per evitare l'aggravarsi della viabilità collinare, già complessa. "Venerdì scorso - aggiunge il presidente -, abbiamo dato comunicazione pubblica durante l’assemblea presso il Centro d’incontro di piazza Freguglia. Avevamo superato uno scoglio con trasparenza e collaborazione. E ora ne compare un altro, in totale assenza di coordinamento".

Per il presidente si tratta di una gestione poco attenta e poco rispettosa delle peculiarità del territorio collinare. "Il buon senso vorrebbe che i residenti venissero informati per tempo, come facciamo noi da sempre nella gestione del territorio. Invece, ci troviamo ancora una volta spiazzati da decisioni unilaterali, prese senza alcun coinvolgimento con il livello di governo più vicino ai cittadini".