Piastrelle, lattine e bottiglie di plastica: i circoli remieri ripuliscono le sponde del Po

I ragazzi e le ragazze che ogni giorno vivono il Po lo puliscono. Questa mattina il tratto di corso d'acqua che va dai Murazzi fino al Museo dell'Automobile è stato protagonista dell’iniziativa “Insieme per un Po pulito”.

L’evento - nato dalla collaborazione tra Suzuki, Città di Torino, Federazione Italiana Canottaggio e con l’aiuto di Torino Spazio Pubblico - ha visto la partecipazione di volontari e di 30 giovani sportivi dei circoli cittadini di canottaggio ubicati nelle vicinanze del River Center – tra cui Amici del Fiume, Armida, Cerea, Cus Torino ed Esperia – che si sono adoperati per ripulire le sponde del Po da plastica e materiali inquinanti.

A bordo di sei lance i ragazzi hanno raccolto moltissimi rifiuti. Un pallet in legno, tante bottiglie di plastica e lattine in metallo, diversi pneumatici, parti di scatole in polistirolo, una decina di piastrelle da pavimento, sino ad arrivare ad un hula hop e una pallina di Natale.