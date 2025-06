Corso Giulio Cesare pedonale per un giorno: shopping, giochi e musica in festa

Domenica 29 giugno 2025, dalle ore 10 alle 20, il tratto di corso Giulio Cesare compreso tra corso Brescia e corso Novara si trasformerà in un'isola pedonale vivace e colorata per accogliere una nuova edizione della Festa di Via “Corso Giulio Cesare in Bancarella”.

Promossa dall’associazione commercianti di corso Giulio Cesare con il patrocinio della Circoscrizione 7, la giornata sarà un’occasione per vivere il quartiere in modo diverso, con negozi aperti, bancarelle, musica dal vivo, spettacoli, giochi per bambini e animazione artistica e culturale.

Un’iniziativa che vuole valorizzare il commercio di prossimità, favorire la socialità e restituire spazio pubblico a chi lo vive ogni giorno, in un mix di intrattenimento, convivialità e partecipazione.

Oltre alle proposte gastronomiche e artigianali, la festa sarà arricchita da attività per famiglie e bambini, momenti musicali e performance artistiche lungo tutto il percorso pedonale. Il programma si presenta variegato, con l’obiettivo di attrarre residenti, curiosi e turisti in un angolo di città che vuole riscoprirsi comunità.