Rifiuti nel canale abbandonato: “Stessa scena da anni, e nessun intervento”

Ancora uno scarico abusivo di rifiuti nel canale di via Rossetti, all’interno del territorio della Circoscrizione 6. A denunciarlo è Giulia Zaccaro, coordinatrice all’Ambiente, che torna a puntare il dito contro una situazione diventata ormai cronica: “È l’ennesimo episodio, e riguarda sempre la stessa area. L’ultima commissione sul posto risale a fine febbraio 2025, ma già da tempo avevamo segnalato il problema”.

La proposta di chiudere l’accesso all’area - avanzata per la prima volta nel 2022 - era stata infine accolta dall’assessore competente. Tuttavia, ad oggi, nulla è cambiato. “Siamo ancora fermi - sottolinea Zaccaro -, e intanto la zona continua ad essere utilizzata come discarica illegale. Parliamo di rifiuti di ogni tipo, abbandonati senza controllo in un’area che dovrebbe invece essere tutelata”.

La situazione è sotto osservazione da tempo: più sopralluoghi e commissioni hanno evidenziato la necessità di un intervento strutturale. “Abbiamo documentato lo stato del canale più volte, con fotografie, segnalazioni e incontri. La nostra proposta era semplice: chiudere l’accesso per evitare l’uso improprio della zona. Ma senza azioni concrete, i problemi si ripetono. Servono tempi certi e una volontà politica chiara”.

L’appello è ora rivolto nuovamente all’amministrazione centrale, affinché non si perda altro tempo. “Non possiamo più permetterci di rimandare - conclude Zaccaro -. È una questione di decoro urbano, ambiente e rispetto per i cittadini che vivono il territorio”.