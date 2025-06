Rissa tra bande a Porta Nuova: bottigliate, feriti e paura tra i passanti

Un ferito e tanta paura la scorsa notte a Torino, dove una violenta rissa è scoppiata poco dopo la mezzanotte tra via Nizza e via Berthollet, a San Salvario. Due gruppi di ragazzi, una decina di persone in tutto, si sono affrontati a colpi di bottiglie e, secondo alcuni testimoni, anche con una mazza da baseball, creando il panico tra i passanti.

Tutto è iniziato tra i gradini dei negozi chiusi di via Berthollet, dove un gruppo di giovani - perlopiù di origine nordafricana - era seduto. All’improvviso, uno di loro si è alzato ed è corso verso via Nizza, in direzione Porta Nuova. Gli altri lo hanno seguito, mentre dall’altra parte dei portici un secondo gruppo li ha “accolti” tirando bottiglie di vetro e altri oggetti recuperati dai cestini dell’immondizia.

Alcuni ragazzi si sono persino messi a smontare i bidoni stradali per procurarsi bottiglie da usare come armi. Gli scontri sono continuati fino all’altezza di corso Vittorio Emanuele II, dove i due gruppi si sono dileguati pochi istanti prima dell’arrivo di tre volanti della polizia, allertate dai numerosi testimoni oculari.

All’arrivo degli agenti, della decina di coinvolti ne è rimasto solo uno: un ragazzo straniero, ferito ma non in gravi condizioni. In piazza Carlo Felice ha raccontato di essere stato vittima di un tentativo di rapina da parte del gruppo rivale. È stato soccorso da un’ambulanza e trasportato in ospedale in codice verde.