Moto contro auto sulla tangenziale, un ferito all'ospedale

Mattinata di caos sulla tangenziale nord di Torino, dove un incidente ha bloccato la viabilità in entrambe le direzioni. Lo scontro è avvenuto all’altezza dello svincolo di Savonera, in direzione Piacenza, e ha coinvolto due veicoli, tra cui una moto.

A riportare le conseguenze peggiori è stato proprio il centauro, rimasto ferito in maniera non grave: è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Rivoli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e l’elisoccorso, che è rientrato senza trasportare pazienti, in quanto il ferito è stato condotto in ambulanza.

L’incidente ha provocato pesanti ripercussioni sul traffico: lunghe code si sono formate in entrambe le carreggiate, mentre i soccorritori e le forze dell’ordine hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area e rimuovere i mezzi incidentati.