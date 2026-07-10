Incidente sulla A10 tra Savona e Spotorno: autostrada chiusa e problemi per i Torinesi in viaggio verso il mare

L'incidente si sarebbe verificato intorno alle 12.13 al chilometro 47+500 della carreggiata diretta verso Ventimiglia. Pochi minuti dopo lo schianto, la circolazione è stata completamente bloccata, provocando la formazione di una coda che ha rapidamente raggiunto i tre chilometri. Successivamente il tratto di A10 tra Savona e Spotorno è stato chiuso.

Sul posto sono intervenuti l'automedica del 118, la Croce bianca di Savona, i vigili del fuoco e il personale incaricato della gestione della viabilità, al lavoro per mettere in sicurezza l'area e consentire le operazioni di soccorso.

Tra i mezzi coinvolti ci sarebbero una moto e un'auto e, secondo le prime informazioni, c'è una vittima.

L'incidente sta causando pesanti disagi alla circolazione lungo l'A10 in direzione della Riviera di Ponente e del confine con la Francia, con inevitabili rallentamenti anche per i torinesi diretti verso il mare per il weekend.