Giaveno, le sere estive si accendono con il teatro in piazza Mutino e all'Arena Anna Frank

Il teatro torna protagonista delle sere estive giavenesi: ‘Vivi Giaveno – Suoni Emozioni Colori Estate 2026’, il palinsesto di iniziative culturali, musicali, sportive e di intrattenimento in programma sul territorio comunale, ospita anche quest’anno la rassegna teatrale organizzata dall’Associazione Rolling Theatre Aps, con un calendario di spettacoli patrocinati dal Comune.

14 luglio ore 21 Piazza Mautino

DONNE IN PARLAMENTO – COMPAGNIA NON FATE CASO A NOI

Il 14 luglio piazza Mautino si trasformerà in una vera e propria assemblea dell’antica Grecia, rivisitata in chiave moderna, con ‘Donne in Parlamento’, testo tratto dalla celebre commedia di Aristofane portato in scena dalla compagnia Non Fate Caso a Noi di Torino con l’adattamento e la regia di Flaminio Perez.

Un gruppo di donne cerca di entrare nell’Assemblea per ottenere il controllo dello Stato. Forse un paio di baffi, delle bretelle, giacche e pantaloni bastano per spacciarsi per uomini e farsi ascoltare, ma una volta preso il potere, quali novità porteranno nel Paese? Il ‘buon governo’ è davvero una questione di genere o, parafrasando un noto adagio, “il potere logora… appena lo si ha”? Una riscrittura contemporanea che, fra canzoni rap satira, grottesco e rimandi ai malcostumi e alle macchiette contemporanee ma senza tempo, lascia aperti, attualizza e ribadisce gli interrogativi posti dal commediografo greco: cosa può cambiare se il potere passa nelle mani delle donne? Saranno capaci di essere migliori dei loro colleghi uomini o anche in loro si concretizzerà la degenerazione del potere? Risate e riflessioni in un’opera che parla al presente partendo da un classico intramontabile. Con uno sguardo che, alla fine, si apre però alla speranza.

23 LUGLIO ore 21 Piazza Mautino

DISTURBO? – COMPAGNIA LE MARIO.NET

Il 23 luglio, sempre in piazza Mautino, tutti pronti a prendere parte a una seduta di terapia di gruppo decisamente fuori dal comune e che prende subito una piega inaspettata, con ‘Disturbo?’ della compagnia Le Mario.net con la regia di Andrea Marietta.

Otto donne. Otto sedie. Una stanza, per uno spettacolo frizzante, ironico e sorprendentemente autentico, in cui le diverse personalità delle protagoniste esplodono in un mix irresistibile di ironia, confessioni e piccoli disastri quotidiani.

Tra equivoci, frecciatine e momenti di verità, il gruppo si trasforma poco a poco: da perfette sconosciute a complici inaspettate. Il ritmo è brillante, i dialoghi frizzanti, ma sotto la leggerezza si fa spazio qualcosa di autentico. Perché, tra una risata e l’altra, emerge una verità semplice: quando le donne si ascoltano davvero, sanno capirsi al volo. E sostenersi senza condizioni.

31 luglio ore 21 Arena Anna Frank

MEGLIO LADRI CHE MALE ACCOMPAGNATI – COMPAGNIA NON FATE CASO A NOI

La rassegna si chiude il 31 luglio, all’Arena Anna Frank, con un viaggio nel tempo a suon di equivoci e musica, questa volta quella della grande canzone italiana degli anni ’70. In scena gli attori e le attrici della compagnia Non Fate Caso a Noi con ‘Meglio Ladri che male accompagnati’, un testo originale di Oscar Tuzza con la regia di Flaminio Perez.

Quella che doveva essere una ‘tranquilla serata di lavoro’ di un ladro nella casa di un politico e della moglie bacchettona, viene interrotta dalle continue telefonate della sua consorte e dal ritorno improvviso del padrone di casa insieme alla sua amante, seguiti da altri personaggi inaspettati, scatenando un vortice di equivoci e intrighi. Il tutto intervallato da alcune delle più belle e famose hit degli anni ’70 cantate dal vivo. Una commedia degli equivoci dal ritmo serrato, fortemente ispirata ai classici del teatro comico e della farsa che strizza l’occhio al musicarello.