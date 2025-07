Travolge tre vetture e abbandona il mezzo: fuga choc nel cuore di Vanchiglietta

Notte di paura nel cuore di Vanchiglietta. Intorno alle due di giovedì 17 luglio, un camion ha perso il controllo sbandando su corso Belgio e finendo la sua corsa in via Ricci, dove ha travolto tre vetture in sosta.

Il conducente si sarebbe dato alla fuga subito dopo l'impatto.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale, insieme ai mezzi del soccorso stradale, per mettere in sicurezza l’area e rimuovere i veicoli incidentati. L’impatto è stato violento: due Fiat Punto coinvolte, una grigia e una bianca che ha riportato gravi danni al frontale. Infine, una Mini è stata sbalzata di diversi metri, finendo per toccare una quarta auto parcheggiata tra lei e un passo carrabile rimasto libero.

A fornire una prima ricostruzione dell’accaduto è Domenico Definis, storico meccanico del quartiere e titolare dell’officina "Autoriparazioni Definis" situata proprio nella via. È stato lui, grazie al tam tam tra vicini, a poter forinire informazioni ai proprietari delle auto coinvolte, sorpresi il mattino dopo nel non trovare più le loro macchine al posto abituale.

Dopo i rilievi e le operazioni di messa in sicurezza, il camion è stato rimosso intorno alle 7 del mattino. Non si registrano feriti: un bilancio che, considerata la dinamica, poteva trasformarsi in tragedia.