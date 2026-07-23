Bina Actis regina dell’hip hop, Collegno applaude la giovane campionessa italiana

Collegno celebra il talento di Bina Actis, giovane atleta classe 2003 che ai Campionati Italiani di Rimini del gruppo paraolimpico ha ottenuto risultati di grande valore con l’associazione sportiva di Grugliasco. La sua prova conferma impegno, disciplina e una crescita costante, sostenuta anche dalla famiglia e dagli amici del Villaggio Leumann, dove Bina vive e si allena.

L’atleta ha conquistato il primo posto nell’hip hop, una vittoria che racconta dedizione e lavoro quotidiano. Ha raggiunto inoltre il secondo posto nel merengue e nella bachata, confermando versatilità e qualità tecnica, e il secondo posto nel duo, traguardo costruito con spirito di squadra e determinazione.



L’Amministrazione comunale esprime il proprio orgoglio per una giovane collegnese che porta in alto il nome della città dentro e fuori dalla pista. “Il percorso di Bina Actis è un esempio di come talento e impegno possano crescere dentro una comunità che sostiene, accompagna e crede nei propri giovani. Collegno applaude una ragazza che dimostra ogni giorno cosa significhi mettersi alla prova e superare i propri limiti”, commenta il sindaco della Città di Collegno, Matteo Cavallone.



Continua l’assessore allo Sport Gianluca Treccarichi: “I risultati ottenuti ai Campionati Italiani testimoniano la forza dello sport come strumento di inclusione, crescita e partecipazione. Bina rappresenta al meglio lo spirito delle nostre realtà sportive: passione, costanza e una grande voglia di migliorare”.