Emergenza caldo e siccità a Chieri, il Comune invita a ridurre i consumi d'acqua potabile

Le scarse precipitazioni e le elevate temperature registrate nelle ultime settimane hanno riacceso l'attenzione sulla gestione delle risorse idriche nel territorio di Chieri. L'Amministrazione comunale è intervenuta con un invito formale alla cittadinanza, sollecitando l'adozione di un consumo consapevole e responsabile dell'acqua potabile per far fronte al quadro generale di carenza che sta interessando la zona.

Smat: nessuna criticità immediata

Nonostante il contesto generale richieda la massima attenzione (anche a Pino il Comune ha lanciato un appello), la società gestrice delle reti idriche, Smat Spa ha confermato che l'infrastruttura di potabilizzazione e distribuzione chierese opera regolarmente e non versa al momento in uno stato di criticità. Tuttavia, l'Amministrazione ha sottolineato come la prevenzione rimanga lo strumento fondamentale per preservare una risorsa preziosa e garantirne la disponibilità continua per le esigenze primarie dell'intera comunità.

Le condotte da evitare e le buone pratiche quotidiane

Per ridurre l'impatto sui consumi, il Comune chiede di limitare gli impieghi non indispensabili. In particolare, la cittadinanza viene invitata a evitare l'irrigazione di prati e giardini nelle ore più calde (prediligendo la sera o la notte), il lavaggio con acqua potabile di cortili, piazzali e autoveicoli privati (fatti salvi i lavaggi professionali dotati di riciclo) e il riempimento di piscine private. Accanto ai divieti, si punta sulla responsabilità individuale attraverso piccoli gesti quotidiani: riparare tempestivamente le perdite domestiche, chiudere i rubinetti durante l'uso e azionare elettrodomestici come lavatrici e lavastoviglie esclusivamente a pieno carico.

Monitoraggio costante della rete

Il Municipio ha chiarito che continuerà a monitorare l'evoluzione delle riserve idriche in costante raccordo con i tecnici di Smat. Nel caso in cui le condizioni meteo o di approvvigionamento dovessero peggiorare, la Giunta si riserva la possibilità di emanare ulteriori provvedimenti e restrizioni stringenti a tutela dell'interesse collettivo.