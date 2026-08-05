Pino Torinese, guasto alla rete idrica in Valle: oggi nuovi lavori e strada chiusa al centro di raccolta

Proseguono a Pino Torinese gli interventi tecnici per il completo ripristino della rete idrica in zona Valle Balbiana, a seguito del guasto verificatosi nella giornata di ieri. Le operazioni di riparazione sul campo richiedono una seconda fase di cantiere programmata per la giornata di oggi, 5 agosto, per garantire la definitiva risoluzione del problema.

Lavori nel pomeriggio e possibili stop all'acqua

Le squadre di tecnici saranno operative per completare l'intervento indicativamente nella fascia oraria compresa tra le 14 e le 17. Durante questa finestra temporale, per consentire le manovre di riparazione in sicurezza, si potrebbero verificare temporanee cali di pressione o brevi interruzioni nella distribuzione dell'acqua potabile per le utenze della zona.

Chiusura stradale e modifiche per il centro di raccolta

Per permettere il posizionamento dei mezzi d'opera e garantire lo svolgimento dei lavori sul manto stradale, è stata disposta la chiusura temporanea della via d'accesso. Di conseguenza, l'area di conferimento e raccolta rifiuti di Valle Balbiana non sarà raggiungibile per l'intera giornata di oggi. Il servizio tornerà alla piena regolarità non appena concluse le operazioni sul cantiere. Salvo imprevisti o nuove comunicazioni da parte degli enti gestori, il termine delle attività è previsto entro il tardo pomeriggio.