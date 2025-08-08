Ancora un pensionato in contromano sulla Torino-Bardonecchia, lo fermano gli automobilisti

È successo ancora. A pochi giorni di distanza dal tragico incidente costato la vita ad Anna Filanda, sulla stessa autostrada Torino-Bardonecchia, un altro veicolo ha percorso un tratto in contromano. È accaduto la sera di mercoledì 6 agosto, quando un uomo di 77 anni, alla guida di una Fiat Punto, ha imboccato in senso opposto l’autostrada all’altezza del casello di Avigliana, procedendo verso Bardonecchia.

L’anziano pensionato ha percorso circa 200 metri in contromano, prima che alcuni automobilisti riuscissero a fermarlo. Decisivo l’intervento di un cittadino francese, che con prontezza ha posizionato la propria vettura di traverso sulla carreggiata, bloccando l’utilitaria ed evitando così possibili conseguenze tragiche.

Sul posto sono poi intervenuti i tecnici della Sitaf, il 118 e la Polizia Stradale, che ha ritirato la patente al 77enne e disposto il sequestro del veicolo. Per fortuna, in questo caso, nessuno è rimasto ferito.

A fine luglio un episodio analogo

La dinamica ha riportato subito alla mente l’episodio avvenuto il 31 luglio, quando, sempre sulla Torino-Bardonecchia e sempre a causa di un’auto in contromano, si è verificato un incidente mortale all’altezza dello svincolo di Borgone Susa. In quell’occasione ha perso la vita Anna Filanda, mentre il marito rimane ricoverato in condizioni gravissime.