Svastiche in cascina Giajone: scatta la pulizia immediata, sabato riapre l'Ecomuseo

Un segnale immediato di legalità e fermezza contro ogni forma di inciviltà e di nostalgia totalitaria. La Circoscrizione 2 risponde con i fatti al grave atto vandalico che ha visto la comparsa di simboli nazi-fascisti e svastiche sulle pareti della cascina Giajone di via Guido Reni. Dopo un primo intervento d'urgenza che ieri ha già visto la completa pulizia e la rimozione delle scritte dal portico interno dell'edificio, partiranno domani mattina i lavori di imbiancatura definitiva per cancellare ogni traccia dell'offesa visiva.

Un ripristino lampo fortemente voluto per restituire dignità a un presidio pubblico fondamentale per il territorio.

La condanna delle istituzioni: "Nessuno spazio per i traditori della patria"

A condannare con fermezza l'episodio è il coordinatore al Bilancio della Circoscrizione 2, Federico Raia, che ha ribadito la linea di tolleranza zero contro gesti che feriscono la sensibilità democratica della città:

"Abbiamo predisposto l’inizio dei lavori di imbiancatura per rimuovere le vergognose scritte nazi-fasciste che qualche idiota nostalgico ha pensato bene di disegnare sul centro civico. Non ci lasceremo intimidire da chi, ancora nel 2026, inneggia ai tempi bui che hanno segnato per sempre la storia dell’umanità e del nostro Paese. Non c’è spazio in Circoscrizione 2 per i traditori della patria e per i loro simboli e auspichiamo una condanna unanime di tutte le forze politiche."

Raia ha inoltre preannunciato l'intenzione di promuovere a breve una giornata di pulizia straordinaria in sinergia con le associazioni della società civile e i residenti, per dimostrare quanto il tessuto sociale locale sia legato e fedele ai valori fondamentali della Resistenza e della Carta Costituzionale.

Sabato il riscatto con l'inaugurazione

La pronta reazione della Circoscrizione assume un valore ancora più rilevante alla luce dell'appuntamento in programma per questo sabato 17 ottobre. Negli spazi di Cascina Giajone (in via Guido Reni 114) si terrà infatti l'inaugurazione e la riapertura ufficiale dell'Ecomuseo Urbano della Circoscrizione 2, un polo culturale rinato grazie al Patto di Collaborazione siglato con la Città di Torino e con realtà del territorio quali Formeduca APS, ARIS APS e la sezione ANPI "Lanfranco".