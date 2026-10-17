Escursione alle 2 di notte per un ragazzo che poi perde il sentiero: lo salvano i vigili del fuoco a Cumiana

Allarme nella notte, nella zona di Cumiana: la richiesta d'aiuto ai vigili del fuoco era riferita a un ragazzo in difficoltà mentre stava percorrendo un sentiero che da Località Tavernette va verso i Due Denti.



Il giovane, però, si è trovato improvvisamente in difficoltà e intorno alle 2.200 del mattino è partita la chiamata di aiuto. Sul posto sono arrivati la squadra 71 e il SAF: i soccorritori hanno individuato e raggiunto il ragazzo che aveva perso il sentiero, rimanendo bloccato in una gola di grande pendenza. Il recupero si è concluso scortando il ragazzo fino all'inizio del sentiero con il rientro delle squadre verso le 6.