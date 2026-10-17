Festa dei Nocciolini 2026, Chivasso fa centro. In due anni visitatori in crescita (e arrivano da sempre più lontano)

C'è chi è arrivato a bordo di un treno d'epoca, chi al volante di una Fiat 500 e chi ha cenato sull'acqua del Canale Cavour. E poi ci sono le migliaia di persone che hanno passeggiato tra le vetrine e i banchi, con un sacchetto di Nocciolini in mano. L'edizione 2026 della Festa dei Nocciolini si chiude con un bilancio molto positivo, che conferma il ruolo della manifestazione nel panorama enogastronomico e turistico del territorio. Lo dicono i dati dell'Elaborazione Flussi di Ascom Confcom Torino, che fotografano una crescita solida e un pubblico sempre più ampio e qualificato.

I numeri: due anni di crescita

Negli ultimi due anni la Festa registra un aumento sia delle visite (+8%) sia dei visitatori complessivi (+9,63%). Particolarmente significativo il dato sul medio e lungo raggio, segno che la Festa è ormai una meta che vale il viaggio:



• Visitatori nazionali: +49,65%

• Visitatori regionali: +9,79% (+15,09% solo nell'ultimo anno)

• Visitatori provinciali: +11,51%

• Visitatori chivassesi: in crescita costante, +0,80% in due anni e +4,74%

nell'ultimo anno

Il risultato pesa ancora di più se si considera che negli anni pari Torino ospita una delle più

importanti kermesse enogastronomiche internazionali d'Italia. Nonostante un richiamo così

forte a pochi chilometri, la Festa dei Nocciolini ha confermato la propria attrattività, segno

della forza di un marchio e di una tradizione in cui la città si riconosce.



Le novità che hanno fatto la differenza



A fare la differenza sono state le iniziative pensate per un pubblico attento alla qualità e con una maggiore capacità di spesa:

● il viaggio del Treno Storico Torino–Asti–Chivasso;

● il raduno delle Fiat 500 d'epoca;

● la Cena sull'Acqua all'edificio di presa del Canale Cavour.

Esperienze che hanno emozionato chi le ha vissute e che si sono tradotte in ricadute

concrete per la città:

● Ristoranti e pubblici esercizi: numeri in aumento e locali pieni per tutto il fine

settimana;

● Produttori di nocciolini: grande soddisfazione per le vendite di un'eccellenza

artigianale che a Chivasso si tramanda da generazioni;

● Commercio locale: negozi animati per tutta la durata dell'evento grazie all'iniziativa

"Vetrine Sotto il Cielo".

"Questi numeri ci dicono che la strada è quella giusta", dichiara Carlo Nicosia Presidente di Ascom ConfCom Chivasso. «Ma dietro i numeri ci sono le persone: i pasticceri che da generazioni custodiscono la ricetta dei nocciolini, i ristoratori e i commercianti che hanno aperto le porte a migliaia di visitatori, le famiglie che hanno scelto Chivasso per una giornata diversa. La Festa dei Nocciolini non è solo una grande festa di piazza, è un motore di attrazione turistica e commerciale. Eventi come il Treno Storico e il raduno delle 500 hanno alzato il livello della manifestazione e portato in città un pubblico che cerca qualità, con ricadute dirette per bar, ristoranti, maestri pasticceri e negozi di vicinato".

"La Festa dei Nocciolini è uno strumento concreto di promozione territoriale e di sviluppo economico per Chivasso – commenta il Sindaco di Chivasso Claudio Castello -. La crescita dei visitatori, in particolare quelli provenienti da fuori provincia e da altre regioni, dimostra che la città è sempre più capace di attrarre pubblico attraverso la valorizzazione delle proprie eccellenze e della propria identità. Gli investimenti della Città di Chivasso ci consegnano un risultato che appartiene a tutti: agli operatori economici, ai produttori di nocciolini, alle associazioni, ai volontari e a tutti coloro che hanno contribuito al successo dell'evento".



"L'incremento registrato nei flussi turistici e la positiva risposta alle novità introdotte nell'edizione 2026 confermano la bontà del percorso intrapreso nell’ultimo biennio dall’amministrazione comunale che coorganizza con Ascom l’evento del Distretto Urbano del Commercio - aggiunge l'Assessore al Commercio e Turismo Chiara Casalino -. Le iniziative diffuse nel centro cittadino hanno consentito di ampliare il pubblico e di generare importanti ricadute per il commercio, la ristorazione e le attività di servizio. La Festa dei Nocciolini si consolida così come uno degli appuntamenti più significativi del calendario turistico e commerciale del territorio, capace di coniugare tradizione, innovazione e promozione della città".