"Radici & Calici": alla Vineria BaccaNera di Torino una settimana tra grandi vini delle Langhe e musica dal vivo

L’autunno piemontese si riaccende alla Vineria BaccaNera e continua il suo viaggio di "Radici & Calici", il format che celebra le eccellenze del territorio e la cultura del buon bere. Dopo il successo degli appuntamenti di settembre e di Terra Madre Salone del Gusto, la programmazione di ottobre entra nel vivo con una settimana pensata per chi ama le scoperte enologiche d'autore e le atmosfere intime della musica dal vivo.

Ettore e Roberto titolari e appassionati sommelier vi aspettano dal lunedì al sabato per aperitivi, degustazioni ed esperienze uniche tra le migliori etichette selezionate.

Due gli appuntamenti imperdibili dal 19 al 24 ottobre a fare da protagonisti:

Giovedì 22 Ottobre - Incontro con il produttore: Cantina "La Bioca" (Serralunga d'Alba)

Un percorso di degustazione guidata direttamente da chi il vino lo vive e lo produce ogni giorno. Una serata pensata per svelare i segreti e le sfumature delle Langhe attraverso 4 etichette d'eccezione, accostate al rinomato tagliere di prodotti tipici locali targato BaccaNera:

- Rossese Bianco "Cyrogrillo": la grande sorpresa: un vitigno raro, affascinante e inaspettato per freschezza e complessità.

- Pelaverga "Daje Mac": la chicca piemontese: un autoctono speziato, unico e incredibilmente piacevole.

- Nebbiolo d'Alba DOC "Riccinebbia": l'espressione più fine, vibrante ed elegante del Nebbiolo.

- Barolo "Aculei" DOCG: il re del terroir di Serralunga d'Alba: un sorso strutturato, profondo e indimenticabile.

Formula degustazione: € 18 (4 vini in degustazione + tagliere tipico incluso).

Venerdì 23 Ottobre - Note nel calice: musica dal vivo con Emy Spadea & Gianni Pepe

Il fine settimana parte con le note giuste. L’atmosfera calda e accogliente di BaccaNera si trasforma nella cornice perfetta per una serata di musica dal vivo: a farci compagnia ci sarà lo straordinario duo voce e pianoforte composto da Emy Spadea e Fabrizio Airola.

Un viaggio musicale intimo e coinvolgente da vivere con un calice tra le mani, abbinato alle sfiziosità della vineria per dare il benvenuto al weekend.

Ingresso libero con consumazione obbligatoria.

I prossimi appuntamenti di Ottobre (In collaborazione con Cocina Clandestina)

La programmazione non si ferma qui. Mettete già in agenda le serate conclusive del mese:

Mercoledì 28 ottobre: "Fuori di porcino" – Serata speciale in collaborazione con RADIX Ristorante (Chef Riccardo Portesi) e Marco Fedele.

– Serata speciale in collaborazione con RADIX Ristorante (Chef Riccardo Portesi) e Marco Fedele. Giovedì 29 ottobre: Incontro con il produttore – Ospite l'Azienda Agricola Ametlier di Susa (TO).

– Ospite l'Azienda Agricola di Susa (TO). Venerdì 30 ottobre: "HalloWine... Dolcetto o scherzetto?" – Una notte magica tra calici, cucina e sorprese da brivido.

Informazioni e prenotazioni

I posti per le serate guidate e con musica dal vivo sono limitati. La prenotazione è fortemente consigliata.

Location: Enoteca Vineria BaccaNera – Via Tiziano 40, Torino

Prenotazioni & Info: Tel / WhatsApp: 338 6417260 - Messaggio diretto su Instagram: @vineriabaccanera





