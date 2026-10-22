Le famiglie in sala con 3,50 euro: torna Cinema al Cinema in tutta la regione

Cinema al Cinema torna per la quinta edizione da ottobre a maggio 2027. Il progetto promosso da AGIS Piemonte Valle D'Aosta che proprone il cinema per famiglie a 3,50 euro, ma anche iniziative intergenerazionali, percorsi di educazione alla visione e proiezioni dedicate ai grandi temi sociali, coinvolge anche quest'anno 34 sale in tutta la regione.

Le prime quattro edizioni hanno accolto oltre 45 mila spettatori e spettatrici, segnando un costante aumento di pubblico (erano 19 mila il primo anno). Sulla scia di questo traguardo so delineano i due obiettivi per il prossimo anno: consolidare i successi finora ottenuti e sperimentare progettualità capaci di rinnovare l'offerta sul territorio.

"Con questi progetti si creano relazioni e si stabiliscono pensieri che diventano comuni, si crea dibattito e si cresce - commenta Gimmi Basilotta presidente Agis Piemonte e Valle D'Aosta -. Alcuni degli obiettivi che ci si era posti (ricostruire l'abitudine alla fruizione del cinema e costruire con gli esercenti un processo di crescita e sinergia) sono stati raggiunti. Il risultato più importante registrato è l'aumento delle presenze, caratterizzato dal coinvolgimento di luoghi pubblici, ma anche la capacità di riattivare nelle persone l'abitudine di fruire del cinema. Il prossimo obiettivo è ingaggiare altri luoghi pubblici e l'intergenerazionalità".

"Avviciniamo una fascia di pubblico che non c'era mai stata soprattutto in provincia. Si spegne la vita del paese se si spegne la luce del cinema, una luce che aiuta le famiglie a stare unite. Ora è il momento di confermare i sostegni perché l'esercente oggi si trova di fronte a situazioni tecnologiche che cambiano velocemente oltre ai costi come luce e riscaldamento che stanno aumentando" commenta, Massimo Tomelleri presidente Anec Piemonte e Valle D'Aosta.

Le sale premiate

Premiati oggi a Torino i cinema Anec - Acec che, nella quarta edizione, hanno realizzato la media presenza più alta di "Cinema al Cinema, le sale del futuro per gli spettatori di domani": Vittoria (Bra), Margherita (Cuorgnè), Sociale (Omegna), Aurora (Savigliano), Lumiere (Asti) e Nuovo Lux (Centallo)

140 titoli per Cinema al Cinema

Un catalogo di oltre 140 titoli selezionati per un pubblico under 12 è quello proposto per la nuova edizione di Cinema al Cinema. Le sale potranno includere, nella propria selezione, non solo titoli per i più piccoli, ma anche film capaci di abbracciare una dimensione intergenerazionale, che parlino sia ai preadolescenti sia agli adulti.

Le proiezioni speciali

Le proiezioni speciali saranno aperte all'intera comunità, proponendo anche opere incentrate su tematiche di forte rilevanza e interesse come quelle proposte da "Diritti al Cinema", seconda edizione dell'iniziativa speciale nata con l'obiettivo di raccontare attraverso il cinema i grandi temi del nostro tempo. Le proiezioni accompagnate da interventi di esperti e ospiti speciali, offrono al pubblico le chiavi di lettura per esplorare, approfondire e dibattere le storie raccontate sul grande schermo.

Percorsi educativi

Da quest'anno verranno attivati, in collaborazione con l'Ente per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte (Edisu), percorsi specifici destinati agli studenti universitari. Prosegue il lavoro della redazione di "Visti da Noi" che offre al pubblico nuovi sguardi e prospettive inedite sui film in programmazione nelle sale. Infine grazie alla collaborazione con Zenit Arti Audiovisive saranno messi a disposizione delle sale i nuovi episodi della seconda serie di "Choices & Changes" regia di Miriam Muraca prodotto da Zenit Arti Audiovisive e sostenuto da FCTP.

Per gli esercenti

Confermate le azioni dedicate agli esercenti delle sale cinematografiche e i loro lavoratori che potranno partecipare a percorsi di formazione e aggiornamento per sviluppare nuove competenze gestionali, relazionali e di audience development.

Saranno inoltre coinvolti in attività di networking e in eventi dedicati, come quelli realizzati nel Torino Film Industry e nella Mostra Mercato dell'Audiovisivo Subalpino (Momas).