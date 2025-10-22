L'autobus manda ko la rotonda a Cavoretto: “Tutta colpa dei cantieri”

I cantieri Smat che da tempo stanno tenendo in apprensione i residenti del quartiere Cavoretto hanno finito per causare un nuovo grattacapo all’altezza di piazza Freguglia.

“Vittima” è la linea 47 del Gtt che nel tentativo di aggirare i lavori da tempo sale sulla rotonda, finendo per danneggiare i sanpietrini. Un problema segnalato nell’ultimo Consiglio utile dal consigliere di “Casa riformista” della Circoscrizione, Roberto Passadori.



“Chiediamo un intervento perché la rotatoria rischia di subire pesanti danni”. Un problema attenzionato dal presidente del centro civico, Massimiliano Miano, e dal coordinatore alla Viabilità, Alberto Loi. “L’ufficio tecnico è a conoscenza di questa criticità - hanno ribadito Miano e Loi -. Presto verrà programmato un intervento con la squadra di manutenzione”.