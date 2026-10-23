Fabi Torino, Paola Cogli Ciccarelli confermata alla guida della struttura provinciale

Paola Cogli Ciccarelli è stata confermata alla guida della Fabi di Torino al termine del XXIII congresso provinciale. Riconfermato anche Roberto Marras nel ruolo di segretario amministrativo.

L'esito del congresso rappresenta un riconoscimento del lavoro svolto dalla segreteria provinciale negli ultimi quattro anni, durante i quali la struttura ha consolidato il proprio impegno nella rappresentanza e nella tutela delle lavoratrici e dei lavoratori bancari del territorio.

La Fabi di Torino si prepara ora ad affrontare un nuovo mandato in una fase di profonda evoluzione del settore, con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente la propria presenza e l'attività sindacale a sostegno della categoria. Tra le sfide dei prossimi anni, anche gli effetti dell'innovazione tecnologica sull'organizzazione del lavoro e sulle professionalità dei bancari, insieme alla necessità di mantenere un rapporto diretto tra gli istituti di credito e il territorio.

"Il modello di banca sta cambiando, anche per effetto dell'impiego dell'intelligenza artificiale nei processi - dichiara la coordinatrice Paola Cogli Ciccarelli -, ma digitale e presenza fisica sui territori non devono necessariamente essere alternativi. La vera sfida è riuscire a integrare questi due aspetti, garantendo un servizio sempre più efficace alle famiglie e alle imprese".